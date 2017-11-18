На Украине объяснили обострение отношений с Польшей

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Причиной обострения отношений между Киевом и Варшавой является старый подход Польши, которая продолжает относиться к Украине, как к советской республике. Такое мнение, как пишет "Укринформ", высказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.