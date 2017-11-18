На Украине объяснили обострение отношений с Польшей

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Причиной обострения отношений между Киевом и Варшавой является старый подход Польши, которая продолжает относиться к Украине, как к советской республике. Такое мнение, как пишет "Укринформ", высказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Корнем проблемы является обретение Украиной своей субъективности как в международной политике, так и в политике исторической памяти. И больше всего удивляет, что нет адекватных экспертов в Польше, которые могли бы объяснить эту причину – обретение субъективности – для польского руководства", — заявил Вятрович.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945 годах.

Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что Варшава запретит въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Польше не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список". По данным местных СМИ, запрет касается главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой политики Варшавы. Сам Вятрович утверждает, что ему ничего не известно о подобном запрете.