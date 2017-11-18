Трамп расширил число кандидатов на должность судьи Верховного суда США

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп расширил до 25 человек список основных претендентов на будущую вакансию на должность судьи Верховного суда, сообщил в пятницу Белый дом.

"Президент выберет кандидата на будущую вакансию, если она появится, из расширенного списка кандидатов", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. Ранее в этот список входило 20 человек.

Как отметили в Белом доме, глава государства "глубоко привержен выбору выдающихся кандидатов" на должность судьи.

Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. Так, за последние два года Верховный суд узаконил однополые браки, поддержал ключевые аспекты вызвавшей споры реформы здравоохранения, которую хочет отменить Трамп, а также позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при бывшем президенте Бараке Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов.

Серьезные споры между демократами и республиканцами по поводу назначения судьи Верховного суд разгорелись в последний год президентства Барака Обамы. После смерти судьи Антонина Скалиа Обама выдвинул на этот пост Меррика Гарланда, но республиканцы отказались даже проводить слушания по утверждению Гарланда до президентских выборов, надеясь на свою победу и выдвижение своего кандидата. Трамп после победы на выборах выдвинул в верховный суд Нила Горсача, кандидатура которого затем была утверждена в конгрессе.