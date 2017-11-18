Трамп расширил число кандидатов на должность судьи Верховного суда США

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп расширил до 25 человек список основных претендентов на будущую вакансию на должность судьи Верховного суда, сообщил в пятницу Белый дом.
"Президент выберет кандидата на будущую вакансию, если она появится, из расширенного списка кандидатов", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. Ранее в этот список входило 20 человек.
Как отметили в Белом доме, глава государства "глубоко привержен выбору выдающихся кандидатов" на должность судьи.
Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. Так, за последние два года Верховный суд узаконил однополые браки, поддержал ключевые аспекты вызвавшей споры реформы здравоохранения, которую хочет отменить Трамп, а также позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при бывшем президенте Бараке Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов.