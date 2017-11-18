В Киеве заявили, что в "палатках Майдана" готовили покушение на Порошенко

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. С 2014 года украинские службы безопасности зафиксировали несколько попыток покушения на президента страны Петра Порошенко. Об этом в интервью изданию "Обозреватель" рассказал начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей.

"Было несколько реальных попыток. Через несколько дней после инаугурации был опасный случай, а именно попытка заложить взрывное устройство у въезда в Администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли", — сообщил Гелетей.

Глава службы отметил, что расследование уголовного дела не завершено, однако предположил, что нападение готовили участники Евромайдана. "Тогда на Крещатике еще оставались палатки, куда и вели следы этой попытки покушения", — заявил он.

Ранее украинские СМИ сообщали о предотвращении покушения на Порошенко во время его поездки в Авдеевку, двое подозреваемых якобы были ликвидированы. Однако позднее Служба безопасности Украины опровергла эту информацию.