Песков не видит опасений по поводу обмена пленными между Киевом и ДНР и ЛНР

Военнопленные во время процедуры обмена между Луганской и Донецкой народными республиками и Киевом. Архивное фото

Военнопленные во время процедуры обмена между Луганской и Донецкой народными республиками и Киевом. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет опасений по поводу предстоящего обмена пленными между Киевом и ДНР и ЛНР, хотя соронам еще предстоит согласовать все детали.

В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.

"Нет опасений, что на Украине будут хватать всех подряд. В любом случае лидеры этих непризнанных республик, согласившись с инициативой, они отметили, что еще предстоит согласовать все детали освобождения с Киевом. А здесь ситуация очень непростая", — сказал Песков.