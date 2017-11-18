Первую леди Зимбабве призвали покинуть свой пост в правящей партии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Правящая партия Зимбабвийский африканский национальный союз призывает супругу и вероятного преемника президента Роберта Мугабе Грейс Мугабе покинуть свой пост в партии, сообщает газета Herald.

Ранее в пятницу восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.

Как сообщает издание, сегодня состоялась встреча всех десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC). Они призвали Грейс Мугабе покинуть партию.

Также они высказались за восстановление в правах уволенного вице-президента Эммерсона Мнангагвы. Они отметили, что решение о его увольнении было принято без одобрения центрального комитета.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.