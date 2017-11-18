Еврокомиссар по миграции планирует посетить Москву весной 2018 года

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос сообщил РИА Новости, что планирует посетить Москву весной следующего года.

"Да, очень скоро… в марте-апреле", — сказал Аврамопулос, отвечая вопрос, когда он планирует посетить Москву.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что интересы Москвы и Брюсселя пересекаются по вопросам борьбы с терроризмом и миграции. Он отметил, что если стороны оставят "негативную риторику", то смогут перейти к отношениям, основанным на учете взаимных интересов.