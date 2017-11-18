"Чей Крым?": срыв концерта Райкина радикалами в Одессе сняли на видео

Москва, 18 ноя — РИА Новости. В Сети опубликовано видео, на котором видно, как украинские радикалы мешают проведению концерта российского актера Константина Райкина в Одессе. Как сообщает украинское агентство УНН, они хотели, чтобы артист ответил на вопрос "Чей Крым?".

На ролике видно, как несколько десятков молодых людей, выкрикивая лозунги, заходят в зал и вступают в перепалку со зрителями. Последние протестуют против происходящего, аплодируют в поддержку Райкина и требуют от националистов покинуть зал. При этом сотрудники правоохранительных органов не предпринимают никаких мер. Некоторые зрители предлагают радикалам самим попробовать прочитать стихи. В результате, концерт был отменен.

Советник главы Национальной полиции по региону Руслан Форостяк подтвердил информацию о сорванном концерте. По его словам, среди радикалов был Сергей Стеренко, ранее возглавлявший одесское отделение экстремистской организации "Правый сектор"*.

*Экстремистская организация, запрещенная в России