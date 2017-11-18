ЕС не ожидает крупномасштабного возвращения боевиков из зон конфликтов

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. ЕС не ожидает крупномасштабного возвращения боевиков c Ближнего Востока и Севера Африки обратно в Европу, сообщил РИА Новости еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг.

По его словам, "около 5 тысяч человек отправились из Европы" в зоны конфликтов на Ближнем Востоке, Севере Африки.

"У нас нет причин верить, что будет большая группа, стремящаяся вернуться в Европу. Тем не менее, это остается вызовом, и поэтому мы предпринимаем меры для противодействия этому", — сказал Кинг.

В частности, он отметил, что идет работа с Грецией и Италией для повышения безопасности и улучшения проверок на границах. Кинг также особо выделил сотрудничество с Турцией по данному вопросу.

Ранее Кинг сообщил, что в базы данных Europol внесены около 8 тысяч потенциальных "иностранных боевиков", которые идентифицированы и подозреваются странами-членами ЕС. По его словам, часть боевиков, вероятно, уже погибла в Ираке и Сирии, другая часть намерена или уже вернулась в Европу, остальные намерены перебраться в другие регионы.