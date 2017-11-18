Еврокомиссар призвал усилить меры безопасности в праздничные дни

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Обеспокоенности относительно возможных терактов в праздничные дни есть по всему миру, необходимо предпринять все меры для защиты общественных мест, заявил на брифинге журналистам еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

"Такие обеспокоенности есть относительно всего мира, не только США или Европы. Мы должны предпринять все необходимые меры, чтобы защитить общественные места", — сказал еврокомиссар.

Он отметил, что праздничные дни всегда являются периодом, когда такого рода события могут произойти, и поэтому необходимо быть готовыми к этому. "Нужно быть осторожными и лучше подготовленными", — отметил Аврамопулос.

Госдепартамент США в четверг заявил о повышенном риске террористических угроз в Европе в праздничный сезон. Американцам рекомендовано быть внимательными во время праздничных мероприятий.

Как подчеркивается, "срок действия данного предупреждения истекает 31 января 2018 года".

В госдепартаменте отметили, что "недавние инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии показывают, что у террористических группировок "Исламское государство"*, "Аль-Каида"* и их сообщников есть возможность планировать и осуществлять теракты в Европе".

МИД РФ также предупредил россиян о повышенной вероятности совершения терактов в крупных городах в Европе и США в период новогодних праздников. В ведомстве отметили, что в Европе и США существует "повышенная вероятность совершения терактов в крупных городах в период новогодних праздников 20.12-20.01".

*Террористические организации, запрещенные в России.