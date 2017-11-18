После "халифата": разгромленное ИГ* переползает к границам бывшего СССР

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Военные поражения, которые терпят боевики ИГ* в Ираке и Сирии, вынуждают джихадистов менять тактику и дислокацию. Уже в обозримом будущем база террористов может переместиться в Афганистан, где власти давно не справляются с радикалами. Появление центра ИГ* у границ постсоветского пространства опасно и для России — часть контингента исламистов на новых территориях составляют этнические узбеки. В 2017 году выходцев из Средней Азии многократно задерживали в России органы правопорядка по обвинению в подготовке терактов. Некоторые из арестованных были связаны с международными исламистскими сетями. Варианты развития событий после краха ИГ*— в материале РИА Новости.

Джихадисты вербуют узбеков

В 2014 году ИГ* контролировало обширные территории на границе Сирии и Ирака, создавая угрозу главному городу региона — Багдаду. На пике своего могущества сторонники халифа аль-Багдади смогли заручиться поддержкой исламистских группировок в Африке и Средней Азии, получив от тех клятву верности. Сегодня именно выжившие региональные отделения преступной группировки представляют собой наибольшую опасность. К ним стремятся примкнуть джихадисты, которые не собираются отказываться от вооруженной борьбы.

В разговоре с РИА Новости преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов рассказал, что Афганистан, географически близкий к постсоветскому пространству, становится главным центром сумевшего сохраниться ИГ*. "Ситуацию, сложившуюся в этой стране, можно назвать тупиковой. Ни государственные власти, ни их противники из движения "Талибан"* не имеют ресурсов для того, чтобы справиться с ИГ*. Сторонники "халифата" обеспечили себе контроль над потоками наркотрафика и контрабанды в отдельных частях страны, поэтому экономически неуязвимы. В обозримой перспективе афганское ИГ* выглядит стабильно: ему почти ничто не угрожает ни с военной, ни с хозяйственной точки зрения. Именно к этой группировке могут присоединиться некоторые разбитые в Сирии и в Ираке джихадисты", — отмечает Лукьянов.

© AFP 2017 / Noorullah Shirzada Афганские силы безопасности после операции против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в провинции Нангархар © AFP 2017 / Noorullah Shirzada Афганские силы безопасности после операции против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в провинции Нангархар

Для отделения ИГ*, укрепившегося в Афганистане, характерна ставка на этническое разнообразие и массовое привлечение добровольцев извне — интернационализацию джихада. Раскол между движением "Талибан"* и этой группировкой нередко проходит по племенному признаку. Опасная тенденция: афганские узбеки и таджики, соплеменники которых живут на территории бывшего СССР, присоединяются к ИГ*, чувствуя дискриминацию со стороны пуштунского большинства. Через этот канал влияние сторонников "халифата" может протянуться и до России.

Последний большой теракт: что готовит ИГ*

Наряду с афганским сценарием, предполагающим миграцию на Восток, существует и другой вариант развития событий. Приверженцы ИГ* могут направиться и на Запад, чтобы совершить последний в истории своей организации крупный теракт. В ноябре 2017 года информационные ресурсы группировки выступили с угрозами в адрес Римско-католической церкви, пообещав ее атаковать. Называли даже место, где якобы будет нанесен удар, — Ватикан.

Исламистские группы действительно часто выбирают знаковые даты для совершения вылазок. Так, в 2016-м теракт в Берлине произошел на рождественском базаре в преддверии праздника. В том же году исламист совершил массовое убийство на День независимости Франции. В 2015-м для атаки тоже была выбрана "говорящая дата" — так называемая черная пятница 13 ноября.

Что будет с Ираком и Сирией?

Вместе с тем остается неясным, достаточно ли у ИГ* сил для последней атаки. По мнению Григория Лукьянова, крупный теракт сторонников "халифата" в обозримом будущем маловероятен либо случится там, где его не ждут. Кроме того, опасность может прийти с неожиданной стороны. "На сегодняшний день ИГ* разгромлено, а возможностей нанести удар в Европе у него не так и много. У организации был мощный аппарат управления, но, слава богу, он разрушен. Совсем другое дело — Аль-Каида*, в последнее время чрезвычайно окрепшая. Из конкуренции с ИГ* наследники Бен Ладена вышли сильнее, чем были. Сегодня лидерство в международном террористическом подполье принадлежит именно им. Сетевая структура с ослабленным центральным руководством оказалась эффективнее, чем "халифат", сделавший ставку на фигуру своего лидера", — резюмирует эксперт. Он считает, что стоит ждать теракты к христианским праздникам не в Европе, а там, где легче действовать джихадистам, — в Африке.

По оценке Госдепа, освобождение всех территорий, занятых ИГ*, может произойти уже в ближайшее время — до конца года. Однако возвращение прежних властей не гарантирует, что мирная жизнь начнется заново. В 2000-е на территориях, вошедших затем в состав ИГ*, действовала группировка "Аль-Каида в Ираке"*, заручившаяся поддержкой части местных жителей. Третье возвращение джихадистов на те же земли вполне возможно, если власти страны, в большинстве своем шииты, будут подвергать дискриминации суннитское меньшинство.

© AFP 2017 / Stringer Операция против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор © AFP 2017 / Stringer Операция против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор

В комментарии РИА Новости директор Центра по изучению стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров предположил, что пессимистичный сценарий вновь может оказаться на повестке дня. "Если будут приняты меры политического характера по отношению к населению, которое поддерживало ИГ*, то ответом станет партизанская война, а в перспективе — появление второго ИГ*", — полагает эксперт. Багдасаров напоминает, что "через подобное уже проходили американцы". С точки зрения востоковеда, Ираку и Сирии предстоит сложный "инкубационный период" восстановления мирных связей между различными общинами страны, итог которого неизвестен.

На опасность возрождения исламистской угрозы в прежних формах указывает и тот факт, что после разгрома ИГ* подавляющая часть его сторонников не будут арестованы или задержаны. Как в Сирии, так и в Ираке у властей отсутствуют организационные ресурсы для таких мер. Немалая часть бывших боевиков останется в Ираке и Сирии, скрывшись в потоках беженцев или временно примкнув к более умеренным исламистским организациям. В случае негативного развития событий восстановление ИГ* или его аналога станет лишь вопросом времени.

*Террористическая организация, запрещенная в России.