В Афинах начались беспорядки после акции в память о событиях 1973 года

АФИНЫ, 17 ноя — РИА Новости. После демонстрации, участники которой прошли к посольству США в Афинах в годовщину восстания в Политехническом университете, на улицах греческой столицы начались беспорядки, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Анархисты, которые не имели никакого отношения к демонстрации, стали забрасывать бутылками с зажигательной смесью, камнями и файерами полицейских. Полиция ответила слезоточивым газом, шумовые гранаты, применила дубинки.

Беспорядки происходят также возле Политехнического университета. Здесь около ста человек забросали десятками "коктейлей Молотова" полицию. Полицейские применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Над районом барражирует полицейский вертолет. Одной женщине в ногу попал файер.

Столкновения анархистов с полицией произошли и в городе Патры на Пелопоннесе. Здесь анархисты также стали забрасывать "коктейлями Молотова" полицейских, которые ответили светошумовыми гранатами. Анархисты подожгли баки с мусором.

Беспорядки происходят после демонстрации в Салониках.

В ноябре 1973 года студенты захватили Политехнический университет, протестуя против вмешательства правительства в деятельность студенческих союзов. В ночь с 16 на 17 ноября танки разбили университетские ворота, в ходе штурма были убиты 23 человека и более тысячи ранены, но по официальным данным жертв не было вообще. Сотни студентов были арестованы. Хотя восстание было подавлено, оно привело к массовым протестам, итогом которых стало свержение диктатуры.

События 1973 года ежегодно широко отмечаются в Греции. По всей стране проходят памятные мероприятия, а в Афинах — шествие к посольству США в знак протеста против поддержки Америкой военной диктатуры в Греции в 1967–1974 годах. Поскольку акции 17 ноября практически всегда сопровождаются беспорядками, полиция усилила меры безопасности: в Афинах на улицах дежурили 7 тысяч полицейских. Все подступы к посольству США были перекрыты полицейскими автобусами, сотни полицейских преграждали подходы к дипмиссии.