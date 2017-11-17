Три страны предложили Аргентине помощь в поисках пропавшей подлодки

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины помощь в поисках подводной лодки "Сан-Хуан", связь с которой была потеряна с минувшей среды, сообщил в пятницу аргентинский МИД.

На борту подлодки находятся 44 члена экипажа. Ранее поисковую операцию начали аргентинские ВМС.

"Правительства Чили, США и Великобритании предложили логистическую помощь и обмен информацией в этих гуманитарных поисках", — отмечается в пресс-релизе МИД.

Субмарина перестала выходить на связь в минувшую среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направили самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали последний раз. По данным газеты Clarin, на подлодке мог произойти пожар или некий технический сбой.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. В длину она имеет 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.

Примечательно, что США и Чили выступили на стороне Великобритании во время давнего вооруженного конфликта между Буэнос-Айресом и Лондоном за спорные Фолклендские (Мальвинские) острова. В 1982 году Аргентина попыталась силой закрепиться на островах, которые Великобритания контролирует с 1833 года. В ходе конфликта погибли 649 аргентинцев и 255 британцев. В 72-дневной войне Великобритания одержала победу.

В марте 2013 года на Фолклендских островах прошел референдум по статусу архипелага. Подавляющее большинство его жителей высказались за то, чтобы территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала результаты референдума.