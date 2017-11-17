"Титушковода — под арест": в Раду прорвались активисты

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Активисты движения "Традиция и порядок" ворвались в здание Верховной рады Украины с требованием арестовать депутата от партии "Оппозиционный блок" Николая Скорика, сообщает издание "Информатор".

Представители политической организации развернули на балконе сессионного зала плакат с надписью "Титушковода Скорика — под арест".

Как заявляют активисты, 19 сентября во время акции с требованиями наказать бывшего главу администрации Януковича Сергея Левочкина депутат назвал членов движения "титушками" (провокаторами — прим. ред.).

"В рамках кампании, в которой мы требуем, наконец, наказать функционеров режима Януковича, мы провели акцию в Верховной Раде, посвященную правой руке Левочкина, человеку, который напрямую ответственен за преступления "антимайдана" в Одессе, который выполнил ряд преступных поручений и до сих пор спокойно чувствует себя на Украине, — Николаю Скорику", — заявил лидер движения "Традиция и порядок" Богдан Ходарковский.