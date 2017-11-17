В небе над Англией столкнулись вертолет и самолет

ЛОНДОН, 17 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Региональная полиция подтверждает гибель нескольких человек при столкновении вертолета и легкомоторного самолета в небе над графством Бакингемшир в Англии в пятницу вечером.

#BREAKING: Here are the latest photo from the scene in Waddesdon. (Photos: Unknown) pic.twitter.com/67lIPsKziq — BreakingNNow (@BreakingNNow) 17 ноября 2017 г.

​"По нашим данным, несколько человек погибли при инциденте в Бакингемшире. После ЧП были перекрыты некоторые дороги, в настоящее время движение восстановлено", — сообщил РИА Новости представитель местной полиции, отказавшись назвать точное количество погибших и раненых.

В настоящее время на месте работают медики, спасатели и представители службы по расследованию авиапроисшествий.

Как сообщает RT, пилот самолета и два человека, находившиеся в вертолете, погибли.