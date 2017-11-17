Правящая партия Зимбабве призывает президента Мугабе уйти в отставку

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правящая партия Зимбабвийский африканский национальный союз призывает президента страны Роберта Мугабе уйти в отставку, сообщает телеканал ZBC.

Ранее бывший премьер-министр Зимбабве, лидер оппозиции Морган Цвангираи заявил, что Мугабе нужно уйти в отставку в интересах страны. В свою очередь Мугабе отказался уходить в отставку в ходе переговоров с военными.

По данным телеканала, восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.

По их мнению, Мугабе потерял контроль над партией и государственным управлением ввиду "потери трудоспособности, вытекающей из его преклонного возраста", отмечает телеканал. Кроме того, Мугабе "позволил интригам образоваться".

Сообщается, что PCC также призвали к созыву собрания специального центрального комитета в течение 48 часов для обсуждения текущей политической ситуации.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.