В Афинах 13 тысяч демонстрантов направились к посольству США

АФИНЫ, 17 ноя — РИА Новости. Колонна примерно из 13 тысяч человек идет к посольству США в Афинах в годовщину студенческого восстания в Политехническом университете против военной хунты, порядок охраняют 7 тысяч полицейских, сообщают греческие СМИ.

В ноябре 1973 года студенты захватили университет, протестуя против вмешательства правительства в деятельность студенческих союзов. В ночь с 16 на 17 ноября танки разбили университетские ворота, в ходе штурма были убиты 23 человека и более тысячи ранены, хотя по официальным данным жертв не было вообще. Сотни студентов были арестованы. Хотя восстание было подавлено, оно привело к массовым протестам, итогом которых стало свержение диктатуры.

События 1973 года ежегодно широко отмечаются в Греции.

Греки ежегодно вспоминают, что американцы поддерживали хунту. По традиции 17 ноября к американскому посольству идут две демонстрации в знак протеста против поддержки США военной диктатуры в Греции в 1967–1974 годах. Сначала к американской дипмиссии идет группа студентов с окровавленным флагом Греции. Через несколько часов начинается массовое шествие, в котором участвуют представители студенческих и общественных организаций, профсоюзов, партий.

В этот день американское посольство закрыто.

По подсчетам журналистов, в 44-ю годовщину восстания к посольству направляются 13 тысяч человек, в том числе 7 тысяч человек идут в колонне Компартии Греции. Порядок охраняют 7 тысяч полицейских, сообщает телеканал Star.

В связи с массовыми выступлениями перекрыто движение в центре Афин, закрыты центральные станции метро.