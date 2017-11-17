В Афинах 13 тысяч демонстрантов направились к посольству США

АФИНЫ, 17 ноя — РИА Новости. Колонна примерно из 13 тысяч человек идет к посольству США в Афинах в годовщину студенческого восстания в Политехническом университете против военной хунты, порядок охраняют 7 тысяч полицейских, сообщают греческие СМИ.
События 1973 года ежегодно широко отмечаются в Греции.
Греки ежегодно вспоминают, что американцы поддерживали хунту. По традиции 17 ноября к американскому посольству идут две демонстрации в знак протеста против поддержки США военной диктатуры в Греции в 1967–1974 годах. Сначала к американской дипмиссии идет группа студентов с окровавленным флагом Греции. Через несколько часов начинается массовое шествие, в котором участвуют представители студенческих и общественных организаций, профсоюзов, партий.
По подсчетам журналистов, в 44-ю годовщину восстания к посольству направляются 13 тысяч человек, в том числе 7 тысяч человек идут в колонне Компартии Греции. Порядок охраняют 7 тысяч полицейских, сообщает телеканал Star.
В связи с массовыми выступлениями перекрыто движение в центре Афин, закрыты центральные станции метро.