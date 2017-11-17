СМИ: в Одессе радикалы пытаются сорвать концерт Райкина

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Радикалы пришли на концерт российского актера Константина Райкина в Одессе и спрашивают: "Чей Крым?", сообщает в пятницу украинское агентство УНН.

"Активисты зашли в зал и заявили, что хотят получить ответ от артиста Константина Райкина на вопрос: "Чей Крым?". Однако зрители встретили активистов сопротивлением и аплодируют, чтобы вызвать артиста на сцену", — говорится в сообщении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".