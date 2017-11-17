В ЛНР заявили о провокации в Донбассе во время визита делегации из США

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил РИА Новости, что украинское командование устроило провокацию во время визита военной делегации США в Донбасс, обвинив самопровозглашенную Луганскую народную республику в обстреле жилого сектора города Попасная.

Ранее пресс-центр военной операции украинских силовиков в Facebook сообщил, что делегация вооруженных сил США посетила с рабочим визитом район военной операции в Донбассе.

"Украинские власти не оставляют попыток доказать необходимость получения летального оружия от западных партнеров. Ради этой цели командование ВСУ совместно со СМИ устроили очередную провокацию. Сегодня, одновременно с сообщениями о визите делегации вооруженных сил США во главе с атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине в Донбасс, украинские ресурсы опубликовали информацию об обстреле со стороны ЛНР населенного пункта Попасная", — сказал Марочко.

По его словам, Народную милицию ЛНР обвиняют в обстреле жилого сектора из артиллерийских орудий. "Мы в очередной раз хотим сделать акцент на том, что наши подразделения не могли открыть огонь по населенному пункту Попасная, так как арторудия ЛНР отведены от линии соприкосновения и находятся в специальных местах хранения, что подтверждают наблюдатели СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ в своих отчетах", — подчеркнул собеседник агентства.

Марочко заявил, что несмотря на обстрелы со стороны украинских силовиков, Народная милиция продолжает придерживаться "школьного" перемирия и минских договоренностей в целом. "Но поскольку визит делегации США в зону АТО (военной операции в Донбассе — ред.) многодневный, мы не исключаем очередных провокаций со стороны ВСУ и новых обвинений в адрес республик", — подытожил Марочко.