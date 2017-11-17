В ДНР обвиняют Киев в саботировании мониторинга на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня саботируют мониторинг ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.

Ранее пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщила, что первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг с 19 по 25 ноября будет с визитом в Донбассе.

"Украинская сторона не первый раз препятствует работе представительства РФ в СЦКК, саботируя совместный мониторинг реальной ситуации на линии соприкосновения", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, Хуг в рамках предстоящего визита в Донбасс предложил представительствам РФ и Киева в СЦКК провести совместную инспекцию важных инфраструктурных объектов и населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. "Пятнадцатого ноября в адрес украинской стороны в СЦКК от имени представительства ВС РФ в СЦКК было направлено соответствующее письмо с просьбой о предоставлении гарантий безопасности при пересечении 17 ноября контрольного пункта въезда-выезда Майорск-Горловка. Ответа от украинской стороны в СЦКК не последовало, 16 ноября была отправлена повторная заявка, которая была также проигнорирована", — утверждает представитель ДНР.

Он считает, что "деятельность представителей Украины в СЦКК носит абсолютно формальный характер и не направлена на выполнение основных задач Совместного центра".