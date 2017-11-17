Макрон ответил на критику внешней политики Франции со стороны МИД Ирана

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Франция стремится восстановить мир на Ближнем Востоке, выступает за национальную целостность, поддерживает плюрализм и стремится строить диалог со всеми участниками конфликта в этом регионе, в том числе с Ираном, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Заявление французского лидера стало ответом на критику внешней политики Франции со стороны МИД Ирана. Ранее в пятницу представитель иранского МИД заявил, что "предвзятая" политика Франции разжигает кризис в ближневосточном регионе.

"Франция поддерживает линию, которая подразумевает строительство мира, неприсоединение к каким-либо национальным или региональным группам, отказ от выбора в пользу той или иной группы. Сегодня многие пытаются втянуть западные державы в возрастающее противостояние между суннитами и шиитами. Роль Франции — говорить со всеми", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС с Гетеборге (Швеция). Трансляция велась в Periscope Елисейского дворца.

Президент добавил, что у Франции безусловно есть союзники и стратегические партнеры в регионе, такие как ОАЭ или Саудовская Аравия. Однако его страна выступает за диалог со всеми странами региона, в том числе с Ираном.

"У нас есть приоритетные союзники, стратегические партнеры… Но важно, что мы говорим со всеми. И именно это мы делаем и с Ираном. Я уже не раз говорил, что мы отказываемся от сокращения или пересмотра ядерной сделки 2015 года, которая позволяет ограничить ядерную активность Ирана. Я придерживаюсь этой линии. И в этой связи я считаю, что реакция Ирана неверно истолковывает позицию Франции, которая отказалась от каких-либо злоупотреблений и соблюдает соглашение 2015 года, которое она подписала", — подчеркнул Макрон.

Французский лидер также отметил, что его страна ожидает от Ирана смягчения "агрессивной" региональной стратегии и объяснений в связи с "неконтролируемой" баллистической программой.

"В регионе Франция выступает за уважение национальной целостности, плюрализма и меньшинств. И поэтому мы хотели бы, чтобы у Ирана была менее агрессивная региональная стратегия и чтобы мы смогли понять его баллистическую программу, которая кажется неконтролируемой. Но Иран — это держава, с который мы хотим говорить и с которой мы продолжим вести диалог", — заключил Макрон.