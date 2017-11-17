Бывший директор МВФ предстанет перед испанским судом

МАДРИД, 17 ноя – РИА Новости. Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Родриго Рато (2004-2007) предстанет перед Национальной судебной палатой по делу о махинациях при выходе на биржу пятого по объему активов банка Испании Bankia.

Помимо Рато, на скамье подсудимых окажутся еще 34 физических и юридических лица, говорится в решении судьи Национальной судебной палаты Фернандо Андреу. Всем им прокуратура предъявила обвинения в фальсификации финансовых отчетов в период 2010-2011 годы и мошенничестве с инвестициями в связи с предоставлением ложных сведений во время выхода банка на биржу в 2011 году.

Рато возглавлял банк с 2010 по 2012 год. Кроме того, на скамье подсудимых окажутся бывший вице-президент Bankia Хосе Луис Оливас, а также бывшие советники Хосе Мануэль Фернандес Норниэлья и Франсиско Верду.

Помимо прокуратуры, обвинения бывшему руководству банка предъявили 44 стороны обвинения – государственные и частные лица и организации.

Прокуратура и государственный орган по исковым процедурам требуют пять лет тюремного заключения для Рато, различные сроки для других бывших руководителей банка, а также возмещение ущерба миноритарным инвесторам.

Согласно заявлению прокуратуры, Рато выступил с "фиктивным сообщением о хороших перспективах Bankia, очень далеких от реальности" при первичном размещении акций на бирже. Его действия, по мнению прокуратуры, "нанесли ущерб новым акционерам, которые инвестировали на базе информации и данных, которые оказались фальшивыми".

Родриго Рато был вице-премьером в правительстве Хосе Мария Аснара (1996-2004), министром экономики (1996-2004), президентом банка Bankia (2010-2012), а в 2004–2007 годах возглавлял МВФ.

В феврале этого года суд приговорил Рато к 4,5 годам тюрьмы по другому делу — об использовании в личных целях банковских "черных карт" Caja Madrid (позже Bankia). Десятки высокопоставленных руководителей Caja Madrid держали на этих картах 15,5 миллиона евро в период с 1999 по 2012 год. Эти средства не фигурировали в качестве их зарплат, предположительно, они шли на оплату личных расходов. Однако Рато все еще находится на свободе. Национальный суд Испании принял решение отложить исполнение приговора в связи с рассмотрением дела в Верховным суде страны.