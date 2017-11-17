В США опубликовали еще десятки тысяч документов по делу об убийстве Кеннеди

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Национальные архивы США в пятницу опубликовали еще одну порцию из почти 11 тысяч документов, связанных с убийством в ноябре 1963 года президента страны Джона Кеннеди.

"Все опубликованные документы исходят от ФБР", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Там указывается, что свыше 8,3 тысячи записей обнародованы полностью, а около 2,4 тысячи — "с ограниченным редактированием". Кроме того, отмечается, что 144 документа опубликованы впервые.

Нынешняя публикация документов стала пятой по счету. Ранее Национальные архивы обнародовали в общей сложности более 20,5 тысячи документов, связанных с убийством Кеннеди.

Джон Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.