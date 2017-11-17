Европейский суд признал неприемлемыми десять жалоб против России

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемыми 10 жалоб, поданных против РФ, в том числе гражданином Германии, сообщает в пятницу пресс-служба российского Минюста.
Ведомство информирует, что в деле "Наумов против России" ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России, что заявитель не исчерпал все возможности защиты своих прав внутри страны и признал жалобу на предполагаемое неоказание надлежащей медицинской помощи неприемлемой.
Также ЕСПЧ отклонил жалобу гражданина Таджикистана по обстоятельствам его экстрадиции из РФ, так как содержание заявителя под стражей отвечало требованиям законности и обоснованности. Подтверждено отсутствие и других нарушений в отношении него. Еще одна жалоба признана неприемлемой с учетом позиции Минюста России о том, что условия двадцатичасового пребывания заявителя в ОВД после задержания не должны являться предметом рассмотрения ЕСПЧ.
Еще шесть жалоб Страсбургский суд исключил из рассмотрения, так как заявители игнорировали требования о представлении информации.
Министр юстиции РФ Александр Коновалов в октябре на конференции "Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным" проинформировал, что число жалоб в ЕСПЧ против России сократилось в 3,5 раза за последние четыре года и составляет меньше восьми тысяч.
Коновалов добавил тогда, что Россия заинтересована в обеспечении прав своих граждан, не дожидаясь решений ЕСПЧ по жалобам из РФ.