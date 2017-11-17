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Европейский суд признал неприемлемыми десять жалоб против России

19:2017.11.2017
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© AFP 2017 / Frederick FlorinЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фотоЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемыми 10 жалоб, поданных против РФ, в том числе гражданином Германии, сообщает в пятницу пресс-служба российского Минюста.

Дворец прав человека (1995 г.) в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Число жалоб против России в ЕСПЧ в последние четыре года сократилось
По данным ведомства, жалобы касались предполагаемого нарушения запрета на применение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, прав на надлежащее медицинское обслуживание, свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, а также на уважение частной и семейной жизни.

Ведомство информирует, что в деле "Наумов против России" ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России, что заявитель не исчерпал все возможности защиты своих прав внутри страны и признал жалобу на предполагаемое неоказание надлежащей медицинской помощи неприемлемой.

Также ЕСПЧ отклонил жалобу гражданина Таджикистана по обстоятельствам его экстрадиции из РФ, так как содержание заявителя под стражей отвечало требованиям законности и обоснованности. Подтверждено отсутствие и других нарушений в отношении него. Еще одна жалоба признана неприемлемой с учетом позиции Минюста России о том, что условия двадцатичасового пребывания заявителя в ОВД после задержания не должны являться предметом рассмотрения ЕСПЧ.

Здание Европейского суда по правам человека. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЕСПЧ не стал пересматривать решение по закону о запрете гей-пропаганды в РФ
"Поддержав позицию Минюста России, ЕСПЧ признал необоснованной жалобу гражданина Федеративной Республики Германия Ю. Штамова, поданную на предполагаемое нарушение права на справедливое судебное разбирательство, указав при этом, что вынесенные национальными судами по делу заявителя судебные постановления были в достаточной мере обоснованы и мотивированы", — говорится в сообщении Минюста.

Еще шесть жалоб Страсбургский суд исключил из рассмотрения, так как заявители игнорировали требования о представлении информации.

Министр юстиции РФ Александр Коновалов в октябре на конференции "Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным" проинформировал, что число жалоб в ЕСПЧ против России сократилось в 3,5 раза за последние четыре года и составляет меньше восьми тысяч.

Коновалов добавил тогда, что Россия заинтересована в обеспечении прав своих граждан, не дожидаясь решений ЕСПЧ по жалобам из РФ.

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