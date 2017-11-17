Герольдмейстером палаты лордов Великобритании впервые стала женщина

ЛОНДОН, 17 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Королева Великобритании Елизавета Вторая впервые одобрила назначение женщины герольдмейстером палаты лордов за всю ее 650-летнюю историю.

Новым герольдмейстером, или как еще называют эту должность, "приставом черного жезла", стала директор Уимблдонского теннисного турнира и глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Сара Кларк.

"Да, мы подтверждаем назначение. Королева одобрила назначение…. Ожидается, что Кларк займет пост в следующем году", — сказала РИА Новости представитель аппарата парламента.

Одной из главных задач герольдмейстера является сбор парламентариев для тронной речи королевы при открытии парламента. За несколько минут до прибытия королевы с супругом в Вестминстерский дворец, в палату общин отправляется "пристав черного жезла", который становится посланником королевы каждый раз, когда присутствие депутатов требуется в верхней палате парламента.

По традиции дверь зала палаты общин захлопывается прямо перед носом посланника, и он вынужден трижды стучать своим жезлом, чтобы ему открыли. Тем самым палата общин напоминает о своей независимости. После этого часть депутатов нижней палаты приглашается в зал палаты лордов на тронную речь монарха.