В ДНР обвинили ВСУ в нарушении запрета на учения у линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики нарушили запрет на проведения учений у линии соприкосновения, устроив стрельбы в районе Авдеевки из РСЗО "Град", сообщили в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в четверг украинские силовики открыли огонь из РСЗО "Град" со стороны подконтрольной Киеву Авдеевки, которая находится у линии соприкосновения. Всего было выпущено 80 ракет.

"Реактивные системы отработали два полных залпа (80 ракет) на подконтрольной ВСУ территории в непосредственной близости от линии соприкосновения в пределах зоны безопасности, созданной согласно минским договоренностям", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

В представительстве ДНР предполагают, что "украинские силовики проводили учения или стрельбы в целях подготовки боевых расчетов в нарушение минских соглашений". "В связи с тем, что в задачи Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения входит содействие выполнению настоящей договоренности, обращаем внимание СММ ОБСЕ и стран-гарантов минских соглашений на очередной факт нарушения и призываем осудить действия украинской стороны", — добавили в представительстве.

Контактная группа по Украине в марте 2016 года подписала документ о запрете проведения военных учений со стрельбами в 15-километровой зоне от линии соприкосновения.