В ДНР заявили о провокациях силовиков во время ремонтных работ на заводе

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики устраивают вооруженные провокации во время ремонтных работ на фенольном заводе в Донбассе, заявили в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Представительство ДНР в СЦКК на прошлой неделе заявило о достижении договоренностей с Киевом о возобновлении ремонтных работ на фенольном заводе. Киевская сторона в СЦКК подтвердила эту информацию. В среду в ДНР заявили, что украинские силовики нарушили договоренности о прекращении огня во время ремонтных работ.

"ВСУ продолжают практику провокаций, нарушая режим тишины и предоставленные ранее дополнительные гарантии безопасности на время проведения указанных работ", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, в пятницу днем во время проведения ремонтных работ на шламонакопителе фенольного завода на подконтрольной Киеву территории зафиксировано 12 выстрелов из гранатомета. "Отметим, что это район проведения ремонтно-восстановительных работ по укреплению дамбы шламонакопителя III-й очереди фенольного производства", — добавили в представительстве ДНР.