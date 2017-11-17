В ВОЗ заинтересованы в новой вакцине от туберкулеза, созданной в России

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает разработку вакцины от туберкулёза, сообщил журналистам генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Россия работает над новой вакциной от туберкулёза.

"Есть опыт, когда третья фаза клинических исследований проводится совместно с ВОЗ. Я так думаю, что мы с генеральным директором ВОЗ, доктором Тедросом, этот вопрос отдельно обсудим, по окончании второй фазы", — сказала Скворцова журналистам.

Тедрос Адханом напомнил, что ВОЗ сотрудничает с Россией в работе над вакциной от лихорадки Эбола (первая зарегистрированная вакцина в мире).

"И то, что сейчас сказала министр (о разработке вакцины от туберкулеза – ред.), мы также будем сотрудничать с Россией", — заявил гендиректор ВОЗ.

Он отметил, что ВОЗ заинтересована в возможности иметь вакцины, разработанные Россией, не только от туберкулёза или Эболы, но и от других значимых заболеваний.