В пресс-службе президента Польши перепутали имя Порошенко

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В пресс-службе президента Польши Анджея Дуды перепутали имя украинского лидера Петра Порошенко. На ошибку обратило внимание издание "Европейская правда".

В одной из новостей на сайте польского лидера говорится, что он "провел телефонный разговор с украинским президентом Виктором Порошенко", который поздравил его с Днем независимости Польши.

При этом сообщение о разговоре Дуды с Порошенко было опубликовано на сайте еще 11 ноября, однако за неделю ошибку в имени украинского президента так и не исправили.