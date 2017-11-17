Адвокат назвал сумму, которая хранилась на счетах Януковича в Ощадбанке

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович имел на счетах в украинском государственном Ощадбанке около 1,3 миллиона долларов, а не 43,6 миллиона долларов, как заявляло руководство банка, сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Ранее Янукович обратился в суд с иском против главы Ощадбанка Андрея Пышного, который заявил, что на счетах экс-президента находится 1,15 миллиарда гривен (около 43,6 миллиона долларов). Бывший президент требует в суде от главы Ощадбанка опровергнуть озвученную им информацию.

"По требованию суда банк предоставил сведения, что по состоянию 10 ноября 2016 года на счетах Виктора Януковича находились средства в сумме 31 миллион гривен (около 1,2 миллиона долларов) и 87,6 тысяч долларов США. То есть никаких 1,15 миллиардов там не было и нет. Недостоверная информация, распространенная Андреем Пышным, опровергнута", — заявил Сердюк, слова которого цитирует его адвокатская фирма Aver lex.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Януковича. По его словам, Ощадбанк, на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.