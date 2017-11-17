Один из лидеров оппозиции Венесуэлы сбежал в Колумбию

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. Один из лидеров венесуэльской оппозиции, бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма перешел в пятницу границу и находится сейчас на территории Колумбии, сообщил экс-президент Колумбии Андрес Пастрана.

В 2015 году Ледесма был арестован прямо в мэрии Каракаса. Власти обвиняли его в причастности к попытке государственного переворота против президента. До последнего времени он находился под домашним арестом.

"Добро пожаловать на свободу, Антонио Ледесма! Это лучшее, что он мог сделать. Ты нам нужен на свободе для защиты свободы, прав человека и демократии, а не заключенным у наркодиктатуры", — написал Пастрана в своем микроблоге в Twitter.

Каким образом Ледесма проник на территорию соседней страны, сейчас устанавливают спецслужбы Венесуэлы. По некоторым данным, сотрудники службы разведки Sebin уже находятся в доме оппозиционера.

Побег Ледесмы подтвердил и генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро. "Мой привет Антонио Ледесме, моральному примеру для Венесуэлы. Теперь он на свободе, чтобы возглавить борьбу из изгнания за восстановление демократической системы своей страны", — написал Альмагро в своем микроблоге в Twitter.