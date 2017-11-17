Власти Испании исключили возможность влияния хакеров на выборы в Каталонии

МАДРИД, 17 ноя – РИА Новости. Испанское правительство исключает возможность влияния хакеров на результаты выборов в парламент Каталонии 21 декабря, заявил официальный представитель кабмина министр культуры Иньиго Мендес де Виго.

"Вмешательства в результаты выборов 21 декабря не будет. От любого возможного вмешательства через информационные технологии есть защита на избирательных участках, контролируемых ответственными лицами, членами избиркомов. Этого (хакерских атак – ред.) не будет. Но если выдвинуть гипотезу об информационном вмешательстве, у нас будут данные с избирательных участков, и мы сможем восстановить результаты", — сказал де Виго на пресс-конференции.

По его словам, тот факт, что серверы, откуда якобы распространялись "недостоверные сообщения" во время каталонского кризиса, находились в России и Венесуэле, вовсе не означает, что за этим действиями стоят российские или венесуэльские граждане или люди, находившиеся на территориях этих государств. "Происхождение было с территорий России и Венесуэлы. Здесь находились серверы, но те, кто управлял серверами, могли делать это откуда угодно", — отметил министр.

Де Виго вновь заявил, что испанское правительство не заявляло о причастности властей РФ или Венесуэлы к этим действиям. "Никто ничего не говорил о российском или венесуэльском правительствах", — подчеркнул он.

При этом де Виго назвал ситуацию с подозрительным трафиком "важной темой", о которой испанское правительство проинформировало ЕС. "Это не только тема Испании, эта тема обсуждалась в США, в связи с президентскими выборами во Франции, в обсуждении Brexit. Это транснациональна тема, которая требует транснациональных предложений, в этом случае европейских", — сказал де Виго.

В последние недели ряд испанских СМИ, в частности газета El País, опубликовали серию материалов, в которых некоторые российские средства массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, обвиняются в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании". Кроме того, испанские СМИ также заявляют о поддержке сторонников независимости некими "русскими хакерами".

В понедельник глава МИД Испании Альфонсо Дастис на встрече с главами МИД стран ЕС в Брюсселе заявил о "подозрительном трафике, связанном с сетями, чьи точки распространения находятся в России", а также в Венесуэле. О том, что большое количество "фальшивых новостей против Испании" поступало с территории России, заявил на этой неделе и премьер Мариано Рахой. При этом испанские власти заявляют, что у них нет сведений о причастности к этому российского правительства.

Москва призвала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила в минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании".

В пятницу глава МИД Испании Альфонсо Дастис выразил уверенность, что ситуация с подозрительным трафиком не приведет к кризису в отношениях между странами.

Ранее российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании, которое должно решаться согласно конституции страны.