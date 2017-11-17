Власти Испании исключили возможность влияния хакеров на выборы в Каталонии

МАДРИД, 17 ноя – РИА Новости. Испанское правительство исключает возможность влияния хакеров на результаты выборов в парламент Каталонии 21 декабря, заявил официальный представитель кабмина министр культуры Иньиго Мендес де Виго.
По его словам, тот факт, что серверы, откуда якобы распространялись "недостоверные сообщения" во время каталонского кризиса, находились в России и Венесуэле, вовсе не означает, что за этим действиями стоят российские или венесуэльские граждане или люди, находившиеся на территориях этих государств. "Происхождение было с территорий России и Венесуэлы. Здесь находились серверы, но те, кто управлял серверами, могли делать это откуда угодно", — отметил министр.
Де Виго вновь заявил, что испанское правительство не заявляло о причастности властей РФ или Венесуэлы к этим действиям. "Никто ничего не говорил о российском или венесуэльском правительствах", — подчеркнул он.
При этом де Виго назвал ситуацию с подозрительным трафиком "важной темой", о которой испанское правительство проинформировало ЕС. "Это не только тема Испании, эта тема обсуждалась в США, в связи с президентскими выборами во Франции, в обсуждении Brexit. Это транснациональна тема, которая требует транснациональных предложений, в этом случае европейских", — сказал де Виго.
В понедельник глава МИД Испании Альфонсо Дастис на встрече с главами МИД стран ЕС в Брюсселе заявил о "подозрительном трафике, связанном с сетями, чьи точки распространения находятся в России", а также в Венесуэле. О том, что большое количество "фальшивых новостей против Испании" поступало с территории России, заявил на этой неделе и премьер Мариано Рахой. При этом испанские власти заявляют, что у них нет сведений о причастности к этому российского правительства.
Москва призвала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила в минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании".
Ранее российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании, которое должно решаться согласно конституции страны.