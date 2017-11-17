В небе неподалеку от Эйлсбери столкнулись вертолет и легкий самолет

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вертолет и легкомоторный самолет столкнулись в небе неподалеку от британского города Эйлсбери, сообщило ведомство по расследованию авиаинцидентов.

"Отдел по расследованию авиаинцидентов направляет группу для расследования столкновения воздушного судна с вертолетом у Эйлсбери, графство Бакингемшир", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На место выехали медики и пожарные. Данных о пострадавших пока не поступало.

По информации агентства Press Association, оба воздушных судна вылетели из авиапарка у города Хай-Уайкомб.