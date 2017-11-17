Кудрин не стал комментировать слухи о своем выдвижении на выборы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин не комментирует слухи о возможном выдвижении своей кандидатуры на выборы президента России.

"Не комментирую", — заявил Кудрин журналистам на просьбу прокомментировать слухи о его возможном участии в выборах президента либо назначении премьер-министром.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Уже известно о планах участвовать в избирательной кампании одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера компартии выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Также свои кандидатуры намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов.