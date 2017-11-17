В Донбассе на стрельбах ВСУ погиб украинский военный

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Во время показательных стрельб армии Украины на полигоне в районе Дмитровки в Донбассе погиб военнослужащий, двое получили ранения, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"На полигоне в районе Дмитровки (Новоайдарского района, — ред.) были грубо нарушены требования безопасности, в результате чего трое военнослужащих получили ранения. Один скончался по дороге в госпиталь", — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции, инцидент произошел в ходе проведения показных стрельб из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" личным составом 44-й отдельной артбригады.