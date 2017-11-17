Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Пучдемона Испании

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (427)

Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в каталонском парламенте. Архивное фото

Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в каталонском парламенте. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и бывших членов женералитета, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Слушания по вопросу о выдаче Испании Пучдемона и четырех экс-министров завершились, вопрос пока не решен, сообщил РИА Новости по окончании заседания представитель брюссельской прокуратуры.

"Прокурор потребовал исполнения европейских ордеров на арест. Дело будет оспариваться 4 декабря", — говорится в сообщении телеканала.

Совещательная палата Суда первой инстанции Брюсселя могла принять решение в день слушаний или отложить его принятие на 15 дней по запросу сторон.

Если судьи решат выдать Пучдемона и его экс-министров Испании, они имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решения отводится еще 15 дней.