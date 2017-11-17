Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза во время визита в Москву. Архивное фото

Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза во время визита в Москву. Архивное фото

РИМ, 17 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Новая политическая организация, которая примет участие в предстоящих весной 2018 года парламентских выборах на Апеннинах под названием "Список народа за конституцию" (СНК), создана несколькими видными представителями гражданского общества Италии.

В число отцов-основателей новой политической силы, которая рассчитывает получить по итогам всеобщих выборов серьезное представительство в национальном парламенте, вошли известный журналист и общественный деятель, экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза, знаменитый борец с мафией, бывший заместитель прокурора Палермо Антонио Ингройа, генерал карабинеров в отставке Николо Геббия и видный адвокат Сандро Диоталлеви.

"Необходимость создания нашей общественно-политической организации объясняется, прежде всего, тем, что ни одна из ныне существующих партий не отражает реальных интересов итальянского народа. Сегодня можно говорить о подлинном коллапсе крупнейших политических сил нашей страны. Недаром, согласно последним опросам общественного мнения, примерно половина итальянских избирателей не намерена участвовать в будущих выборах", — заявил в пятницу в интервью РИА Новости Кьеза.

"Формирующаяся сейчас коалиция правых сил во главе с бывшим премьером Сильвио Берлускони и лидером популистской "Лиги" Маттео Салвини расколется из-за внутренних противоречий сразу же после выборов. Правящая ныне Демократическая партия вошла в глубокое пике и переживает целую серию расколов, популярность ее среди избирателей неуклонно падает. Наконец, руководство "Движения 5 звезд", которое претендует сейчас на статус ведущей политической силы Италии, в последние дни радикально изменило свои позиции по ряду принципиальных вопросов, включая проблемы внешней политики, открыто встав на сторону США. Это обязательно повлечет за собой серьезные последствия, в том числе, на выборах", — сказал он.

"В сложившейся ситуации нам не оставалось ничего иного, как предложить альтернативную программу, которая должна отвечать коренным интересам большинства наших соотечественников", — заявил собеседник агентства.

Кьеза отметил, что создатели СНК намерены в ближайшее время как можно шире распространить в обществе положения своей программы, которая должна представлять альтернативную точку зрения как на социально-экономическую политику Италии, так и на ее позицию по основным международным проблемам.

"Говоря о внешней политике, которую мы намерены проводить, хочу особенно выделить одно положение. Мы будем требовать полного пересмотра всех основных европейских договоренностей, участником которых сейчас является Италия, включая Маастрихтские соглашения, положившие начало Евросоюзу, поскольку они нарушают нашу конституцию. Если же Брюссель будет противиться этому, мы готовы в одностороннем порядке выйти из этих соглашений", — указал он.

"Мы глубоко убеждены в том, что у Италии в мире нет врагов, и поэтому она не должна участвовать ни в каких международных санкциях, в том числе, против России. По нашему мнению, Италия должна стать нейтральным государством вне военных блоков", — подчеркнул Кьеза.

По словам политика, основатели СНК обращаются ко всем итальянцам, которые принимали участие в различных проявлениях демократической активности последнего времени, в частности, в декабрьском конституционном референдуме 2016 года, по итогам которого лидер Демпартии Маттео Ренци вынужден был уйти в отставку с поста премьер-министра Италии.

Кьеза заметил, что в условиях острого социально-экономического кризиса, когда традиционные партии не выражают интересы большинства граждан, многие избиратели полностью разочаровались в существующей политической системе.

"Мы обращаемся к этим людям — к трудящимся, молодежи, пенсионерам. Мы хотим дать альтернативу тем, кто не чувствует представленными свои интересы в политике, а таковых — миллионы. С их помощью мы намерены изменить существующее положение вещей и добиться того, чтобы все статьи конституции выполнялись в полной мере. Это поистине революционная программа, при том, что соблюдения и защиты Основного закона нашей страны, согласно последним опросам, требуют около 60% итальянцев", — указал собеседник РИА Новости.

Кьеза отметил также, что при создании СНК речь идет о самоорганизации гражданского общества, члены которого глубоко обеспокоены той тяжелой ситуацией, в которой сейчас находится Италия.

"Мы предлагаем людям конкретную, реалистичную и сильную программу, чтобы спасти нашу страну. И в этом деле мы рассчитываем на многие тысячи женщин и мужчин, которых отличает компетентность, честность и мужество", — подытожил известный политик.