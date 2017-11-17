ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (235)

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Украинские военнослужащие продолжают активно укреплять в инженерном отношении позиции. Нами отмечено укрепление старых и создание новых позиций в районе Светлодарской дуги, а также в районе населенного пункта Луганский", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

По данным Народной милиции, продолжается подвоз военными автомобилями материальных средств на позиции украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву Лопаскино, Сизого, Луганского, Троицкого.

"Также проводятся работы по фортификационному совершенствованию позиций в 16-м батальоне 58-й бригады ВСУ южнее Крымского", — утверждает Марочко.