ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Украинские военнослужащие продолжают активно укреплять в инженерном отношении позиции. Нами отмечено укрепление старых и создание новых позиций в районе Светлодарской дуги, а также в районе населенного пункта Луганский", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.
По данным Народной милиции, продолжается подвоз военными автомобилями материальных средств на позиции украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву Лопаскино, Сизого, Луганского, Троицкого.
"Также проводятся работы по фортификационному совершенствованию позиций в 16-м батальоне 58-й бригады ВСУ южнее Крымского", — утверждает Марочко.