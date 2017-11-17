Кучма заявил, что ситуация в Донбассе зависит "от Бога и Путина"

Представитель от Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в Минске. Архивное фото

Представитель от Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в Минске. Архивное фото

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Представитель Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что развитие ситуации в Донбассе завит "от господа Бога и Путина".

"Я несколько раз говорил: все, что происходит в Донбассе, и все перспективы развития событий в Донбассе зависят от господа Бога и Путина. Господа Бога — нет, Путин — есть. Захотел — сделал. Выводы абсолютно понятны", — цитирует Кучму украинское издание "Лига.net".

Такое заявление Кучма сделал, комментируя процесс обмена пленными, который активизировался после того, как президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по освобождению удерживаемых на востоке Украины.

Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек, ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.