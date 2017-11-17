Силовики 70 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 70 раз нарушили "режим тишины" в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более тысячи снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"За минувшую неделю украинские силовики 70 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 1195 снарядов, мин и гранат", — сказал Марочко.

По его словам, огонь велся из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, БМП, зенитных установок, гранатометов различных типов, стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 14 населенных пунктов и район КПП "Станица Луганская".

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ сократилось на 20, а по выпущенным боеприпасам интенсивность практически не изменилась", — добавил Марочко.