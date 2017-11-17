"Удивительная страна": россиянка рассказала о жизни во время путча в Хараре

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В Хараре на этой неделе военные взяли под свой контроль телецентр и резиденцию президента Зимбабве Роберта Мугабе, а на улицах города появилась бронетехника. Однако события, произошедшие в столице этой африканской страны, как рассказала РИА Новости местная жительница Наталия Вани, переехавшая в Хараре более двух десятков лет назад из России, не повлияли на жизнь людей.
Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. По словам корреспондента РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.
Мугабе в пятницу впервые появился на публике с того момента, как поступили сообщения о военном перевороте в Зимбабве и домашнем аресте главы государства. Как передавал корреспондент РИА Новости, президент прибыл Открытый университет близ Хараре на вручение дипломов, после чего его кортеж покинул территорию учебного заведения в сопровождении нескольких полицейских мотоциклов и автомобилей, а также двух джипов с военнослужащими.
Почти четверть века в Хараре
"Да, проживаю постоянно, 24 года уже. Приехали с семьей на заработки и остались. Вот до сих пор и живу, несмотря на все проблемы", — рассказала собеседница агентства.
По словам Наталии, Зимбабве — удивительная страна. "Не могу уехать, народ добрый, да и климат хороший", — отметила она.
Все как обычно
По словам Наталии, "несмотря на произошедшее, в городе все как обычно". "Магазины открыты, дети пошли в школу со вчерашнего дня, и также все вышли на работу", — рассказала Наталия.
"Так что если не знать, что произошло, то можно сказать, что жизнь продолжается в обычном порядке", — добавила она.
Роста цен в связи с последними событиями в Хараре не произошло, а "цены повысились вдвое еще до всех этих событий", заметила Наталия. Она пояснила, что в основном используются пластиковые платежные карты и система оплаты с помощью мобильных телефонов EcoCash, а наличных денег практически нет.
"Наличные деньги сейчас циркулируют, так называемые bond notes, местные напечатанные деньги, поэтому все очень подорожало", — сообщила она.
При этом Наталия сказала, что местные жители миролюбивы и спокойно ждут, чем все это закончится. "Я вообще хочу отметить, Зимбабве — очень удивительная страна, несмотря на все страдания людей. Они терпеливы и миролюбивы. Все терпеливо и спокойно ждут результатов после всего происшедшего", — заключила собеседница агентства.