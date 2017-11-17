"Удивительная страна": россиянка рассказала о жизни во время путча в Хараре

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В Хараре на этой неделе военные взяли под свой контроль телецентр и резиденцию президента Зимбабве Роберта Мугабе, а на улицах города появилась бронетехника. Однако события, произошедшие в столице этой африканской страны, как рассказала РИА Новости местная жительница Наталия Вани, переехавшая в Хараре более двух десятков лет назад из России, не повлияли на жизнь людей.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. По словам корреспондента РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.

Мугабе в пятницу впервые появился на публике с того момента, как поступили сообщения о военном перевороте в Зимбабве и домашнем аресте главы государства. Как передавал корреспондент РИА Новости, президент прибыл Открытый университет близ Хараре на вручение дипломов, после чего его кортеж покинул территорию учебного заведения в сопровождении нескольких полицейских мотоциклов и автомобилей, а также двух джипов с военнослужащими.

© AP Photo / Ben Curti Президент Зимбабве Роберт Мугабе в Зимбабвийском открытом университете на окраине Хараре, Зимбабве. 17 ноября 2017 © AP Photo / Ben Curti Президент Зимбабве Роберт Мугабе в Зимбабвийском открытом университете на окраине Хараре, Зимбабве. 17 ноября 2017

Почти четверть века в Хараре

Наталия вместе с семьей живет в городе уже почти четверть века. По ее словам, она приехала сюда с семьей на заработки и осталась здесь жить.

"Да, проживаю постоянно, 24 года уже. Приехали с семьей на заработки и остались. Вот до сих пор и живу, несмотря на все проблемы", — рассказала собеседница агентства.

По словам Наталии, Зимбабве — удивительная страна. "Не могу уехать, народ добрый, да и климат хороший", — отметила она.

© AP Photo Военная техника в столице Зимбабве Хараре. 16 ноября 2017 © AP Photo Военная техника в столице Зимбабве Хараре. 16 ноября 2017

Все как обычно

По словам Наталии, "несмотря на произошедшее, в городе все как обычно". "Магазины открыты, дети пошли в школу со вчерашнего дня, и также все вышли на работу", — рассказала Наталия.

"Так что если не знать, что произошло, то можно сказать, что жизнь продолжается в обычном порядке", — добавила она.

По словам собеседницы агентства, только в среду местных жителей попросили оставаться дома и никуда не выходить, но и тогда было спокойно.

Роста цен в связи с последними событиями в Хараре не произошло, а "цены повысились вдвое еще до всех этих событий", заметила Наталия. Она пояснила, что в основном используются пластиковые платежные карты и система оплаты с помощью мобильных телефонов EcoCash, а наличных денег практически нет.

"Наличные деньги сейчас циркулируют, так называемые bond notes, местные напечатанные деньги, поэтому все очень подорожало", — сообщила она.

При этом Наталия сказала, что местные жители миролюбивы и спокойно ждут, чем все это закончится. "Я вообще хочу отметить, Зимбабве — очень удивительная страна, несмотря на все страдания людей. Они терпеливы и миролюбивы. Все терпеливо и спокойно ждут результатов после всего происшедшего", — заключила собеседница агентства.