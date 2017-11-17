Власти ДНР объяснили причину обострения в Донбассе

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Отсутствие политического диалога на переговорах в Минске спровоцировало обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости Руслан Якубов — руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Ранее оперативное командование ДНР и представительство республики в СЦКК заявляли об обстрелах со стороны силовиков с применением артиллерии крупного калибра и реактивных систем залпового огня.

"Отсутствие политического диалога на минской площадке вызвало очередное обострение ситуации на линии соприкосновения. Когда замолкают политики – начинают говорить пушки. Однако стабилизировать ситуацию можно только политическим путем", — сказал Якубов.