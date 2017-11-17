Кучма надеется, что обмен пленными Киева с ДНР и ЛНР состоится в этом году

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Представитель Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма надеется, что обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками состоится до конца 2017 года, сказал он журналистам в пятницу.

В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.

"Если это (обмен пленными, — ред.) произойдет в этом году, то это великое счастье для этих людей. Дай Бог, чтобы это произошло",- цитирует слова Кучмы издание "LIGA.net".