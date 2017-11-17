В Таджикистане рассказали о планах ИГ* дестабилизировать Афганистан

ДУШАНБЕ, 17 ноя — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* планирует дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Афганистане и закрепиться в этой стране, заявил глава минобороны Таджикистана Шерали Мирзо.

"События последних месяцев свидетельствуют о том, что ИГИЛ* и другие радикальные группировки, используя все возможные способы, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в Афганистане и этим путем планируют закрепиться на территории этой страны", — сказал Мирзо, выступая на церемонии закрытия учений Коллективных сил ОДКБ в республике.

По его словам, наиболее актуальным и значимым для Таджикистана является вопрос развития военно-политической обстановки в Афганистане, а также то, как это отражается на безопасности в Центральной Азии.

"В силу ряда факторов основной спектр вызовов и угроз коллективной безопасности продолжает концентрироваться на севере Афганистана, где наращивается присутствие представителей радикальных террористических и экстремистских организаций и течений", — отметил Мирзо.

"Вооруженные силы, правоохранительные органы Таджикистана способны дать надлежащий отпор имеющимся вызовам и угрозам", — подчеркнул министр.

В Таджикистане прошел завершающий этап учений Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности "Боевое братство-2017". В маневрах приняли участие контингенты всех государств ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана). Всего в учениях были задействованы более 5 тысяч военных, 60 самолетов и вертолетов, свыше 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер", самолеты дальней и фронтовой авиации, беспилотники.

* Террористическая организация, запрещенная в России