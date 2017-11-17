Ливан хочет сохранить отличные отношения с Эр-Риядом, заявил глава МИД

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ливан хочет сохранить отличные отношения с Саудовской Аравией, заявил глава МИД Ливана Джебран Басиль.

"Мы хотим понять, что у нас есть отличные отношения с Саудовской Аравией… Ливан хочет сохранить естественные отношения с Саудовской Аравией", — сказал ливанский министр на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он также подчеркнул, что движение "Хезболлах" для Ливана — это "движения сопротивления против Израиля, и оно принято в правительстве Ливана для защиты Ливана".

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан, и ждет, чтобы Харири обосновал свою отставку лично.

Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ранее заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.