Ливан хочет сохранить отличные отношения с Эр-Риядом, заявил глава МИД

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ливан хочет сохранить отличные отношения с Саудовской Аравией, заявил глава МИД Ливана Джебран Басиль.
"Мы хотим понять, что у нас есть отличные отношения с Саудовской Аравией… Ливан хочет сохранить естественные отношения с Саудовской Аравией", — сказал ливанский министр на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он также подчеркнул, что движение "Хезболлах" для Ливана — это "движения сопротивления против Израиля, и оно принято в правительстве Ливана для защиты Ливана".
Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ранее заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.