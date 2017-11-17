Ливан ответит на любые попытки внешнего вмешательства, заявил глава МИД

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бейрут ответит на любые попытки внешнего вмешательства, суверенитет Ливана не продается и не покупается, заявил в пятницу глава МИД страны Джубран Басиль.

"Сегодня в международной политике продается и покупается многое, но суверенитет Ливана не продается и не покупается", — сказал Басиль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Наш долг заставляет нас быть всегда готовыми… мы отказываемся от любого вмешательства любого государства в дела Ливана, о какой бы стране ни шла речь. Если кто-то вмешается, то тогда мы будем отвечать", — добавил высокопоставленный ливанский дипломат.