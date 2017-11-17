У берегов Аргентины пропала подлодка

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. Боевая подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины пропала у берегов южноамериканской страны. На борту находятся 44 члена экипажа. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил в Twitter.

Субмарина перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

На ее поиски направили самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали последний раз.

Пропавшая субмарина была построена в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году.

Длина подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов.