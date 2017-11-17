В результате авиаудара арабской коалиции в Йемене погибло 15 мирных жителей

САНА, 17 ноя — РИА Новости. Авиаудар арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией привел к гибели 15 мирных жителей в провинции Хадджа на северо-западе Йемена, сообщил РИА Новости источник.

"Авиация коалиции нанесла удар по торговому комплексу, в котором было много покупателей и продавцов, в результате 15 человек погибли, был причинен значительный материальный ущерб", — заявил источник в провинции.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.