Кучма оценил предложение России о миротворцах ООН в Донбассе

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Предложение РФ о размещении миротворческой миссии ООН только вдоль линии соприкосновения в Донбассе приведет к созданию "новой границы с Украиной", заявил в пятницу представитель Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма.

"Главная позиция Украины должна быть неизменной — миротворческие войска должны быть на всей территории Украины, включая и границу украино-российскую. А то, что предлагает Россия, на линии соприкосновения — это сделать новую границу с Украиной", — цитирует заявление Кучмы журналистам издание " Лига.net ".

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений.

Кучма отметил, что в настоящее время не видит перспектив урегулирования конфликта. "Не вижу. Такими поступками, которые происходят, шансов добиться мира в том регионе Украины — нет", — заявил Кучма.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.