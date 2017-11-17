МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Изменения в украинском законе о ветеранах являются вопиющим проявлением политики Киева, направленной на стирание исторического прошлого своей страны, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Парламент Украины ранее убрал из закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" упоминание о Великой Отечественной войне, заменив его термином "Вторая мировая война". Такое решение на заседании во вторник поддержал 241 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Это является вопиющим проявлением политики киевских властей, направленной на насильственное стирание исторического прошлого своей собственной страны. Среди других подобных шагов – демонтаж памятников, массовое переименование улиц и населенных пунктов, запрет георгиевских ленточек", — говорится в комментарии МИД РФ.