МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Изменения в украинском законе о ветеранах являются вопиющим проявлением политики Киева, направленной на стирание исторического прошлого своей страны, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Это является вопиющим проявлением политики киевских властей, направленной на насильственное стирание исторического прошлого своей собственной страны. Среди других подобных шагов – демонтаж памятников, массовое переименование улиц и населенных пунктов, запрет георгиевских ленточек", — говорится в комментарии МИД РФ.