Глава МИД ФРГ раскритиковал конфликт между Россией и США по поводу СМИ

МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал конфликт между РФ и США по поводу условий работы СМИ и кризис доверия между ключевыми геополитическими игроками, подчеркнув, что странам нужно было бы сотрудничать по вопросу разрешения глобальных угроз.

Закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом", Госдума приняла в среду в третьем, окончательном чтении. Ожидается, что на следующей неделе закон примет Совет Федерации. Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

"Законодательство такого вида, неважно, где оно принимается, я рассматриваю как проблематичное, сложное и опасное. Атмосферу, которая создается для СМИ и журналистов, нельзя назвать свободной в том виде, как мы это понимаем в Европе и Германии. Мы критикуем такие вещи… везде, мы должны стремиться к тому, чтобы не применять двойные стандарты", — сказал Габриэль журналистам в пятницу в Минске.

Он напомнил, что эти законодательные меры в РФ являются ответом на действия США. Глава МИД ФРГ назвал опасным недоверие, которые геополитические игроки, имеющие возможности для сдерживания развития негативных процессов в мире и конфликтов, например, Россия, США, Европа, Китай, испытывают друг к другу.

"Если мы уже на уровне медийного законодательства начинаем оказывать друг на друга давление, мне становится понятно, как мы далеки от того, чтобы сотрудничать по глобальным вопросам, и насколько высока опасность того, что мы запутаемся в таких конфликтах вместо того, чтобы решать глобальные задачи, решение которых необходимо для обеспечения безопасности на планете", — сказал Габриэль.

По его словам, мир практически подошел к новой гонке вооружения, потому что ключевые игроки – Россия, США, НАТО — не доверяют друг другу. "У нас большая проблема с доверием друг к другу… Это опасность не только для журналистов, а для всего мира, когда сверхдержавы начинают заниматься не по-настоящему важными вызовами для человечества, а начинают все больше и больше закапывать себя в глубокие окопы, из чего еще ничего хорошего не выходило. Вот что я могу сказать по поводу такого развития событий — как в США, так и России", — подчеркнул министр.